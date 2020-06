Kartepe’de berber, kuaför ve güzellik salonlarına tebliğ

Kartepe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyi tebliğ ederken, denetimlerine devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyi tebliğ ederken, Covid19 salgınına karşı alınan tedbirleri denetlemeye devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan tebligatta; genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonları 09.00 21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek. Müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak.

Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında tek kullanımlık havlu, önlük kullanılacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraş makinesi ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulacak. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

Kartepe Belediyesi ekipleri Covid19 salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin uygulanmaması durumunda gereken cezai işlemin uygulanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.