Kartepe’de salgın sürecinde 6 milyon metrekare alan dezenfekte edildi

Kartepe Belediyesi ekipleri, 11 Mart tarihinden bu yana Covid19 ile mücadele kapsamında, ilçe genelinde 6 milyon 492 bin 675 metrekare alanı dezenfekte etti.

Sağlık Bakanlığının Covid19 ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararı aldığı 11 Mart tarihinden bu yana Kartepe Belediyesi virüs salgınına karşı mücadele veriyor. Korona virüs salgının önlemek için mesai mefhumu gözetmeden büyük çaba sarf eden Kartepe Belediyesi, dezenfekte uygulamaları ile virüsün yayılmamasını, vatandaşların günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Kartepe Belediyesi, bu süreçte önemli dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Kartepelilerin sık olarak kullandığı camiler, otobüsler, kooperatifler, kamu binaları, sağlık ocakları, eczaneler, taksi durakları, ATM’ler, parklar, kamuya açık alanlar ve muhtarlıklar gibi birçok nokta sık sık dezenfekte edilerek vatandaşların virüsten korunmasına olanak sağlandı. Covid19 önlemleri kapsamında ilçe genelinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün kullanılarak, 32 mahallede 6 milyon 492 bin 675 metrekare alan, 16 bin 651 kilometre cadde, sokak temizliği ve 111 evin dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.

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