İZAYDAŞ, araç filosunu genişletti

Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren İZAYDAŞ, filosuna 5 adet yeni atık nakliye kamyonu ekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, çevre kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak lisanslı araç ve sertifikalı sürücüler ile tehlikeli atık taşıma hizmeti veriyor. Bu kapsamda İZAYDAŞ, araç filosuna 5 adet yeni atık nakliye kamyonu ekledi. Yeni alınan araçlar ile birlikte filosunu genişleten İZAYDAŞ’ın lisanslı atık taşıma araç sayısı 11’e ulaştı. Alınan araçlara, müşterilerin talebi doğrultusunda kasaların zemine indirilip yükleme yapılabilmesi ve tekrar kamyonun üzerine alınabilmesi için hidrolik tertibatlı kancalı yükleyici sistemi de yaptırıldı. Bu araçların alınması ile birlikte atık nakliyesinde kullanılmak üzere 10 adet daha yeni kasa yaptırıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirketin öz kaynakları ile önemli yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirterek, “Bunu hep birlikte başardıklarını kaydeden Saraç, “Araçlarımızın şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şirketimizin geleceği için işimizi büyütmeye, yatırımlarımızı arttırmaya ve araçlarımızı yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

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