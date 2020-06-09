Büyükşehir’den çiftçilere gezen tavuk desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında destek verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde çiftçilikle uğraşan vatandaşların gelişimi ve kalkınması için çeşitli projeler geliştiriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında, uygun şartları sağlayan çiftçilere geçtiğimiz 3 yılda 17 bin adet gezen tavuk desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteği bu yıl da devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesini” sürdürüyor. 2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metre kare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü bin metre kare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli AtakS cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” bu yıl da devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında bu yıl yüzde 50 hibeli 18 bin adet Ataks cinsi tavuk, askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, altlık ve paket yumurta yemi desteği planlanıyor.

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