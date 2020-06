Sivrisineğe karşı gambusyalı ve ilaçlı mücadele

Kocaeli’de yaz aylarında vatandaşların rahatsızlık yaşamaması adına, sivrisineklerin üreme alanlarına sinek larvası tüketen gambusya balığı bırakarak üremelerinin engellenmesi adına ilaçlama çalışmaları yapılıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı vektörle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz geçirebilmeleri için il genelinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi 36 araç 120 personel ve 79 ekipmanla yoğun bir mücadele veriyor. Sivrisineklerle mücadelede, sineklerin üreyebileceği tüm alanlar ilaçlanıyor, uygun görülen sulak alanlara ve bazı su birikintilerine sivrisinek larvalarıyla beslenen gambusya balığı bırakılıyor.



“Bir sivrisinek 200 tane yumurta bırakabiliyor”

İzmit ilçesinde bulunan Kumla Deresi ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivrisinekle mücadelenin bilinçli ve bilimsel olarak yürütülmesi gereken bir mücadele olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “Bilimsel çalışmalar sonucu bulunan bulgular inanılmaz şeyler gösteriyor bize. Teknik arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre bir bardak suyun içinde bir sivrisinek 200 tane yumurta bırakabiliyor. 1 tane sivrisineği kaçırdığınızda, onunla mücadelede başarısız olduğunuzda aslında milyonlarca sivrisineğin üremesine sebep oluyorsunuz. Biz dolayısıyla öncelikli olarak üreme alanlarında mücadeleye başlıyoruz. Kumla Deresi’nin alanı gerçekten inanılmaz bir üreme alanı ve bunun ilaçlanması yani sivrisineğin yumurtalarını bıraktığı zaman o yumurta da mücadeleyi bırakıyoruz. Diğer alanlarda, su birikintilerinin olduğu alanlarda, rögar kapaklarında, arkadaşlarımız tek tek her birine giderek tespitlerini yapıyorlar ve o bölgeleri ilaçlıyorlar” dedi.



“Açık su kaplarının her birinin boşaltılması gerekiyor”

Sivrisineklerin birkaç gün önceden yağmuru algılayabildiğini ve o alana yumurtalarını bırakabildiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Dolayısıyla sadece su veya sulak yerleri değil, kurak yerleri bile, yağışlarla çünkü çok ciddi miktarda üreme alanı olabiliyor, oraları da ilaçlamamız gerekiyor. Bir pet şişenin kapağının içinde bile kendilerine üreme alanı imkanı bulabiliyorlar. Bu anlamda kamuoyunun bilgilenmesi, açık su kaplarının her birinin boşaltılması gerekiyor. Bu manada tüm vatandaşlarımızı açıkta, açık alanlarda su bırakmamak konusunda titiz davranmaya davet etmemiz gerekiyor. Bu mücadele topyekun bir mücadele. Sadece Büyükşehir Belediyesinin mücadeleyi tek başına yürütmesi pek bir anlam ifade etmiyor. Vatandaşlarımızın açık alanlarda, açık sular bırakmamaları gerekiyor. Pet şişenin içi, bir çiçek saksısının üstü, yan tarafı, bunların her biri birer üreme alanı. Dolayısıyla bu konuda eğer başarımıza katkı sağlamak istiyorlarsa yardımcı olsunlar. Açık alanlarda ıslak yüzeyler bırakmasınlar” şeklinde konuştu.



“Ekip sayımızı da 2 katına çıkardık”

Sivrisinek ile mücadelelerini bu sene daha başarılı hale getirmek için ekipleri yenilediklerini kaydeden Başkan Büyükakın, “Eskiden ihale yoluyla yürütüyorduk bu çalışmaları. O arkadaşlarımızın tamamını taşeron kadrodan Büyükşehir Belediyesi kadrosuna geçirdik. Ekip sayımızı da 2 katına çıkardık. Hem ekiplerimizi hem ekipmanlarımızı 2 katına çıkararak bu sene sahaya gireceğiz. Sahada yapılması gereken çalışmaların lavra safhasından itibaren tamamında kademelendik. Her noktada ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız. Vatandaşımızın özellikle açık kaplardaki suları tutmayarak onları dökerek bize destek olması lazım. Aksi taktirde bir tane 5 litrelik şişenin içinde ürüyecek sivrisinek miktarı bile örneğin İzmit ilçemize yetecek kadar üremeye sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

