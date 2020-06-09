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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı

DHA

Emekli öğretmen annesini darbedip, rehin aldı

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde,  psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlhan A., emekli öğretmen annesi N.A.'yı (80) demir çubukla darbederek, rehin aldı. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, İlhan A.'yı gözaltına aldı, annesi ise hastaneye kaldırıldı.<br>Olay, saat 19.30 sıralarında Özgürlük Mahallesi 313 Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmeye başlayan İlhan A., sinir krizi geçirmesi sonucu annesi N.A.'yı demir çubukla darbederek boynuna ve göğsüne vurup kanlar içerisinde rehin aldı. Bağrışma seslerini duyan apartman sakinleri, 112 Acil'e durumu bildirdi. İlhan A., olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine kapıyı açmadı. Ekipler, ikna edemeyince itfaiyeciler kapıyı kırdı. Yaklaşık 1 saat sonra eve giren polis ekibi, İlhan A.´yı gözaltına aldı. İlhan A. ekip otosuna güçlükle bindirildi.<br>Yaralanan N.A. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne  kaldırılarak tedaviye alındı. N.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İlhan A. polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Ergün AYAZAlişan KOYUNCU<br>2020-06-09 22:10:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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