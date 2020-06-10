Toplu taşımanın günlük kullanımı 200 binin üstüne çıktı

Kocaeli’de koronavirüs salgını döneminde günlük kullanımı 330 binden 75 bin seviyelerine düşen toplu taşıma kullanımı, yeni kontrollü hayat kapsamında yeniden 200 bin seviyelerine ulaştı.

Kocaeli’de, koronavirüs salgının başlaması ile birlikte Sağlık Bakanlığının “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlar, zorunlulukları olmadığı sürece dışarı çıkmayarak toplu taşıma araçlarını kullanmadı. Vatandaşların kurallara uyarak evde kalmasının etkisi toplu taşıma istatistiklerine de yansıdı. Salgın öncesi 1516 Mart tarihlerinde 330 bin olan günlük toplu taşımaya biniş sayısı Nisan ayı başında 75 bine kadar inerken yine aynı ayın sonunda ise 95 bin seviyesine yükseldi. Normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte Mayıs ayında toplu taşıma kullanımı bir önceki aya göre yüzde 25 artış göstererek 127 bin olarak gerçekleşti. 1 Haziran tarihi itibari ile bu kullanım 200 binlere kadar yükseldi. Toplu taşımada kullanımın her geçen hafta artış göstermesi öngörülüyor.



Araç ve sefer sayıları arttırılıyor

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların toplu taşıma araçlarında zorluk yaşamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç ve sefer sayılarındaki artışını sürdürüyor. 1 Haziran’dan itibaren Toplu Taşıma Daire Başkanlığı, hizmet veren hat sayısını 297’den 310’a, çalışan araç sayısını ise bin 87’den bin 427 araca çıkardı. Günlük hafta içi sefer sayısı ise 10 bin 303’den 13 bin 858’e yükseltildi.



Toplu taşıma esnafına 148 bin 500 maske dağıtıldı

Salgın dönemi boyunca vatandaşlara hizmet veren toplu taşıma araçları ve ticari taksiler dezenfekte edilerek steril hale getirildi. Toplu taşıma kullanan vatandaşların sağlığını korumak ve hastalığın bulaş riskini azaltmak için il genelinde en işlek duraklara 90 adet ayaklı dezenfektan montajı yapıldı. Ayrıca toplu taşıma hizmeti veren Kooperatif ve esnafa 148 bin 500 maske dağıtımı gerçekleştirildi. Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesi ve diğer talimatlar neticesinde, sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma kullanımına sınırlamalar getirildi. Bu durumdan dolayı toplu taşıma esnafının zarar görmemesi ve verilen hizmetlerin aksamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, esnafa 17 milyon 600 bin liralık destek ödemesini üç bölümde veriyor. Bu desteğin birincisi 5 milyon 505 bin lirası 8 Mayıs’ta ve 5 milyon 580 bin lirası 4 Haziran tarihlerinde ödendi. Kalan üçüncü bölümün ödemesi ise önümüzdeki ayda yapılması planlanıyor.

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