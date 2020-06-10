Fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü

<br>Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, sunta fabrikasında işçi olarak çalışan İhsan Demirel (58), manevra yapan forkliftin altında kalarak öldü.<br>Olay, dün Gebze Tavşanlı Mahallesi'nde sunta üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Sezer B. yük taşıdığı forklift ile manevra yaptığı sırada mesai arkadaşı İhsan Demirel'i fark etmedi. Forkliftin altında kalan İhsan Demirel, bulunduğu yerden çıkarılırken, hayatını kaybettiği belirlendi. İhsan Demirel'in cenazesi memleketi Akasaray'da toprağa verileceği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT<br>2020-06-10 12:34:14<br>
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