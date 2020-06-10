Kocaeli’de yılan paniği yaşandı İtfaiye ekipleri evin deposuna giren yılanı çıkarttı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir evin malzeme deposuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi 4443. Sokak'ta meydana geldi. Evin malzeme deposunun içerisine giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerini dedektör ile tespit etmesinin ardından yakaladı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan kırsal alanda serbest bırakıldı.

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