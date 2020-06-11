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Babasının desteğiyle müziğe başladı, şimdi albüm çıkarıyor

DHA

Dinçer AKBİRCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Eda Yılan (18), müzisyen olan görme engelli babası Ergün Yılan'ın (44) desteği ile şarkı söylerken, arkadaşları ise o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoları ilgi gören ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Eda, söz ve müzikleri ailesine ait olan 7 şarkılık albümü için çalışmalara başladı.  Dilovası ilçesinde yaşayan, çocukluğundan beri şarkı söylemeye ilgisi olan Eda Yılan'ın hayatı,  şarkı söylediği bir videoyu arkadaşlarının kendisinden habersiz sosyal medyada paylaşmasının ardından değişti....

Babasının desteğiyle müziğe başladı, şimdi albüm çıkarıyor

<br>Dinçer AKBİRCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Eda Yılan (18), müzisyen olan görme engelli babası Ergün Yılan'ın (44) desteği ile şarkı söylerken, arkadaşları ise o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoları ilgi gören ve yaklaşık 150 bin takipçiye ulaşan Eda, söz ve müzikleri ailesine ait olan 7 şarkılık albümü için çalışmalara başladı. <br>Dilovası ilçesinde yaşayan, çocukluğundan beri şarkı söylemeye ilgisi olan Eda Yılan'ın hayatı,  şarkı söylediği bir videoyu arkadaşlarının kendisinden habersiz sosyal medyada paylaşmasının ardından değişti. Kendisini izleyen herkesten olumlu tepkiler alan Eda Yılan, daha sonra şarkı söylediği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Babası Ergün Yılan'ın da desteğini alan Eda Yılan, 10 yaşından beri klavye çalan kardeşi Yunus Emre ve babası ile birlikte düğün ve eğlencelerde şarkı söylemeye başladı. Sosyal medyada kısa sürede 150 binin üzerinde takipçiye ulaşan Eda Yılan, başarısını, çıkaracağı albüm ile sürdürmek istiyor. Tamamı özgün eserlerden oluşan 12 şarkılık albümün stüdyo kayıtlarına başlayacak olan Eda Yılan, dijital ortamda piyasaya sürülecek albümün ismini 'Evleniyoruz' olarak belirledi. İçerisindeki 7 şarkının söz ve müzikleri Yılan ailesine ait olan albümün, 40 gün içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. <br>'KARDEŞİM 5, BABAM 25 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR'<br>Çocukluğundan beri şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Eda Yılan, "Çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi çok seviyordum. Öğretmenlerim sürekli beni faaliyetlere, etkinliklere yazıyordu. Liseye geçtiğimde, babam ile kardeşim uzun zamandır bu işi yapıyordu. Ben ilk başta çok sıcak bakmadım. Çekindim, utandım ama bir şekilde onlara destek olmak için bu işe girdim. Yaklaşık 2,5 senedir babam, kardeşim ve ben düğün, eğlence gibi programlara çıkıyoruz" dedi. <br>ALBÜM ÇALIŞMASINA BAŞLAYACAK <br>Sosyal medyada 150 binin üzerinde takipçiye ulaşan Eda Yılan, "Şimdi bir albüm çalışmamız var. Sosyal medya hesaplarımda 150 bin takipçiye ulaştım. Bunu bir albüm ile taçlandırmak için bir şirket ile anlaştık. Albüm çalışmasına yarın başlayacağım. Fotoğraf çekimini yaptık. Yarın da Allah'ın izniyle okumalara gideceğim. İnşallah güzel şeyler olacak" diye konuştu. <br>'AİLECEK BU İŞİ YAPMAK ÇOK GÜVEN VERİCİ'<br>Ailesiyle sahne almasının güzel olduğunu ifade eden Eda Yılan, "Ailecek bu işi yapmak aslında çok güven verici bir şey. Yabancılarla gidip sıkıla, çekine söylemektense babamla ve kardeşimle gitmek daha güzel oluyor. Hem yanımda sevdiğim insanlar var, hem de yorulduğumda babam devralıyor, o yorulduğunda ben devralıyorum. Gayet güzel, dönüşümlü bir şekilde söylüyoruz. Güzel oluyor" dedi. <br>'ÇAREYİ MÜZİKTE BULDUM'<br>Geçirdiği bir hastalık sonrasında görme yeteneğini kaybettiğini söyleyen baba Ergün Yılan ise şunları söyledi: <br>"Ben 20 yıl önce görme yeteneğimi kaybettim. Ondan sonra içeri kapanmaktansa, hayata bir şekilde devam etmek gerekiyordu. Ben de çareyi müzikte buldum. Zaten bir arayış içerisindeydim. İç dünyaya kapanmamak, dünyadan, insanlardan kopmamak adına müziğin içerisine girdim. Şu anda da çocuklarımla beraber devam ediyoruz. İnşallah daha da güzel bir yerlere geleceğimizi ümit ediyorum. Bizim doğu bölgesinde, genelde kız çocuklarının sanatın içine girmesine çok olumlu bakmazlar. Kız çocuğu olunca genelde sıkıntılı bir durum olarak lanse edilir. Ama bu tabuları ben kendi çabalarımla yıktım. Ben de çocuklarımla her zaman gurur duydum. Gurur duymaya da devam edeceğim."    DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR-Cihan TEKER<br>2020-06-11 10:00:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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