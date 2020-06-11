Cemil Meriç’te normalleşme süreci başlıyor

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri, normalleşme sürecinde öğrencileri ziyaret ederek öğrenci ve velileri bilgilendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1735 yaş arası özel gereksinime ihtiyacı olan bireylere hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde korona virüs nedeniyle eğitimlere ara verildi. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri öğrencilerini evlerinde ziyaret etti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri normalleşme süreci için öğrencileri gerekli hijyen koşullarını sağlayarak evlerinde ziyaret etmeye başladı. Öğretmenler ziyaretlerde, öğrenci ve velileri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu genelge hakkında bilgilendirdi.

Ziyaretlerde kontrollü hayat sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere ve velilere maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler, yayınlanan yönetmeliğe göre ailelere bilgiler aktarıldı. Servis yönetmeliği, öğrencinin evden alınıp Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne servis ile getirilmesine kadar sürecin işleyişi hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrenciler, eğitime devam etmek için açılış tarihini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Kovid19 virüsünün Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren eğitimlere ara verilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaklaşık 107 öğrenci eğitim alıyor. El sanatlarından, müzik atölyesine, seramik atölyesinden, beden eğitimine, drama, yiyecekiçecek hizmetleri eğitiminden, seracılık, değerler eğitimi, mental aritmetik, okumayazmaya kadar pek çok konuda eğitim veriliyor.

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