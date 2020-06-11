Gölcük'te, emekli astsubayların kavgası kanlı bitti

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay Ramazan G., kavga ettiği, kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Suat G.'yi tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Olay sonrası Ramazan G., polis merkezine gidip, teslim oldu. <br>Olay, dün, Değirmendere Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Suat G., binanın yağmur suyu giderinden gelen suyun bahçeye akması için çalışma yaptı. Kendisi gibi emekli astsubay olan komşusu Ramazan G., bu duruma itiraz edince aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ramazan G., evde bulunan tabancasını alıp, Suat G.´nin bacaklarına 3 el ateş etti. Suat G., kanlar içinde yere yığıldı. Komşular ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Suat G.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Suat G., bacaklarına isabet eden 2 mermi çıkarıldıktan sonra 1 merminin çıkarılması için ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edildi.<br>Olay sonrası Ramazan G., polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-06-11 10:51:27<br>

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