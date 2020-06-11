Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar

Altın fiyatları ne kadar oldu?

<br>DERİNCE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı.<br>Derince Belediyesi'nin sokak hayvanları için beslenme yerlerine koyduğu barınaklardan 8'i kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Derince Belediyesi'nin her gün mama ve su bıraktığı Fatih Mahallesi eski baraj mevkisinde 2, Toylar Mahallesi mevkisinde 3, Çınarlı Mahallesi Çenesuyu mevkisinde 2 ve Çınarlıdere Mesire Alanında yer alan 1 barınak olmak üzere 8 barınak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Sebahattin AYDIN<br>2020-06-11 12:22:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.