Dev Türk bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyor

<br>Dinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, akaryakıt istasyonu işleten iş adamı İbrahim Yıldız´ın yaptırdığı dev Türk bayrağı, iş yerinin önündeki 66 metrelik direkte dalgalanıyor.<br>Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde iş adamı İbrahim Yıldız´ın sahibi olduğu akaryakıt istasyonunun önünde dev Türk bayrağı dalgalanıyor. 66 metre yüksekliğindeki direkte, 100 kilogram ağırlığında olan, 22 metreye 33 metre boyutlarında bayrak bulunuyor. Dev bayrak 20 bin TL harcanarak, 3 ayda bir yenisiyle değiştiriliyor. D-100 ve TEM yollarından geçenler, bayrağa gururla bakıyor.<br>Yoldan geçenlerin durarak, bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyen İbrahim Yıldız, "Türkiye´nin en büyük Türk bayrağı şu anda Samsun Kavak´ta dalgalanmakta. Onun bayrak direğinin boyu 116 metre, bayrağın alanı ise 2 bin metrekaredir. Bizimkinde ise direğin boyu 66 metre, dalgalanma alanı 726 metrekaredir. Bu haliyle Türkiye´nin ikinci en büyük bayrağı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu bayrağı öncelikle vatan ve bayrak sevgimizden yola çıkarak yaptık. Bayrak ile alakalı olumlu dönüşler alıyoruz. Yoldan geçen insanlarımız duruyorlar, teşekkür ediyorlar. Böyle bir şey yaptığımız için çok memnun kalıyorlar. Bize de bu gurur yetiyor açıkçası" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI<br>2020-06-11 13:56:35<br>

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