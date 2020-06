Kocaelispor'un renkleri tramvay ve yollara taşındı

<br>Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TFF 3'üncü Lig takımlarından Kocaelispor'un şampiyonluğa oynaması nedeniyle kentte tramvay ve tramvay yolu üzerinde bulunan parke taşları, yeşil-siyah renklere boyandı. Koronavirüs salgınında ertelenen liglerin yeniden başlamasını bekleyen Kocaelispor taraftarları, şampiyonluk yolunda oynanacak karşılaşmalar için gün sayıyor.<br>TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, en yakın rakibi Belediye Derincespor'un 14 puan önünde liderliğini devam ettiriyor. Ligde kalan 6 maçta şampiyonluk için büyük bir avantajı bulunan Kocaelispor'un taraftarları şampiyonluk havasına girdi. İzmit kent merkezinde sefer yapan tramvay, kulübün renkleri olan yeşil-siyah şeritlerle kaplanırken, tramvay yolu üzerinde bulunan parke taşları da yeşil-siyah renklerle boyandı. Bazı reklam panolarına ise Kocaelisporlu futbolcuların fotoğrafları ve daha önceki maçlarda alınan galibiyetlerin skorlarının bulunduğu afişler asıldı.<br>Kocaelispor'un bir dönem Süper Lig'de mücadele eden 3 büyüklerin korkulu rüyası olduğunu, şu an ise 3'üncü Lig'de yeniden bir yükseliş yakaladığını ifade eden taraftar Salih Kambur, "Kocaelispor'u hepimiz çok seviyoruz. Yıllardır maçlara gidiyor, destek veriyoruz takımımıza. Şu anda tramvay geçerken yeşil-siyah renkleri görmek bile beni çok mutlu ediyor. Kentin her tarafında bir şampiyonluk havası var, insanın içini bir hoş ediyor. İnşallah şampiyon oluruz, takımımıza başarılar diliyorum" dedi.<br>'KENTTE ZATEN BİR ŞAMPİYONLUK HAVASI VAR'<br>Liglerin yeniden başlamasıyla Kocaelispor'un kalan maçlarda puan kaybetmeyip şampiyon olacağına inandığını söyleyen İzzet Abdiş de "Kocaelispor şampiyonluk yolunda çok güzel ilerliyor. Kupanın İzmit'e geleceğine inanıyoruz. Kentte zaten bir şampiyonluk havası var. Tramvaydan tutun yollara kadar her taraf yeşil-siyah renklerle kaplı. İnşallah bu sene bir üst lige çıkacağız. Koronavirüs salgını araya girmeseydi şu anda Kocaelispor şampiyon olmuştu ama hiçbir şey bizi yıldıramayacak, bu sene şampiyon olacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Yeşil-siyah tramvaydan görüntüler<br>Boyanan parke taşları<br>Muhabir anons<br>Taraftarlarla röportaj<br>Detaylar<br>Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)<br>DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-11 15:11:35<br>

