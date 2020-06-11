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Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar (2)

DHA

'LÜTFEN İHBARDA BULUNUN' Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün sokak hayvanları için konulan kulübelerin çalınmasına tepki göstererek, "Kulübeler bizim çevremizde yaşayan hayvanlarımız, köpeklerimiz için yapılan çok güzel kulübelerdi. İlçemizin muhtelif yerlerine bunları yerleştirdik. Ancak 1 ay sonra bunların hepsinin çalındığını gördük ve son derece üzüldük. Hayvanseverlerin pandemi döneminde köpeklere yeterli ilgili gösteremedikleri için görev bizlere, belediyelere düşmüştü. Zaten normalde yapıyorduk. Ancak duyarlı vatandaşlarımızın bize verdiği uyarılar ile sokak hayvanlarımız için hem...

Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar (2)

<br>'LÜTFEN İHBARDA BULUNUN'<br>Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün sokak hayvanları için konulan kulübelerin çalınmasına tepki göstererek, "Kulübeler bizim çevremizde yaşayan hayvanlarımız, köpeklerimiz için yapılan çok güzel kulübelerdi. İlçemizin muhtelif yerlerine bunları yerleştirdik. Ancak 1 ay sonra bunların hepsinin çalındığını gördük ve son derece üzüldük. Hayvanseverlerin pandemi döneminde köpeklere yeterli ilgili gösteremedikleri için görev bizlere, belediyelere düşmüştü. Zaten normalde yapıyorduk. Ancak duyarlı vatandaşlarımızın bize verdiği uyarılar ile sokak hayvanlarımız için hem kulübeler yaptık hem de her gün yemeklerini, özel olarak bu iş için çalışan 2 kişilik bir ekibimiz ve aracımızla temin ettik. Hatta bir veteriner arkadaşımız, sadece bu iş ile ilgileniyor. Bu güzel kulübelerimizi de hayvanlarımızın hizmetine sununca bayağı takdirle karşılandık" dedi.<br>Kulübeleri çalanların bulunması için destek beklediğini söyleyen Başkan Aygün, "Gerçekten bunu son derece üzüntülü bir şekilde söylüyorum. Bu duyarsızlığı, bu hadsizliği yapan insanlarımıza duyarlı, hayvansever insanlarımızın bir şekilde karşı çıkmalarını istiyoruz. Bunları çalanları gören varsa, bilen varsa ihbar etmelerini istiyoruz. Lütfen hem belediyemize hem emniyete ihbarda bulunun. Çünkü biz konuyu hem jandarma hem de emniyet üzerinden takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan duyarlı vatandaşlarımıza, hayvanseverlerimize sesleniyorum. Bu konuda bize yardımcı olsunlar. Biz bu hizmeti yapmadığımızda gerek sosyal medyadan gerekse başka kanallardan bize eleştiride bulunuyorlar. Bu eleştirilerde haklılar. Biz bu haklı olan davranışlarına cevap verdiğimiz halde maalesef duyarsız insanların sıkıntılarını çekiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum" diye konuştu.<br>'ORGANİZE BİR İŞ OLDUĞU BELLİ'<br>Tüm kulübelerin aynı gece çalınmasının organize bir olay olduğunu belirten Aygün, şöyle konuştu:<br>"İlk etapta 10 tane yaptık. Önce bir tanesi çalındı. `İnsanların belki ihtiyacı vardır. Almışlardır´ dedik. Ama bunun sekizi  birden çalınınca iş ciddiye bindi. Aynı gün çalındı hepsi. Bunun organize bir iş olduğu belli. Biz bunları yere serbest halde bırakmadık. Bu kulübeleri zemine kazık çakarak ve o kazıklara vidalayarak monte ettik. Yani sökülmesi bir teknik ekip gerektiren kulübelerdi bunlar. Dolayısıyla bu işin organize bir iş olduğu belli."<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR<br>2020-06-11 16:00:47<br>

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