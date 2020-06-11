Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerine bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan, Serkan M. isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde yangının yatak odasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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