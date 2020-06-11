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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu

DHA

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle halkının desteğiyle itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü. Yangında evin yatak odası hasar gördü. Yangın, saat 15.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında Serkan Mazlum'a ait dairede kimsenin olmadığı sırada çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan direklerdeki elektrik tellerinden dolayı merdivenli...

Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, binanın ikinci katında evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle halkının desteğiyle itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla söndürüldü. Yangında evin yatak odası hasar gördü.<br>Yangın, saat 15.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında Serkan Mazlum'a ait dairede kimsenin olmadığı sırada çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin önünde bulunan direklerdeki elektrik tellerinden dolayı merdivenli araçla balkona ulaşamadı. Bunun üzerine komşular ve itfaiye erleri, yangının çıktığı eve hortumlar ve yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yatak odasında hasar meydana geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-06-11 17:22:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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