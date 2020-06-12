Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor Kocaeli’de kurulan güneş enerji santrali binlerce evi aydınlatıyor Yüzünü güneşe dönen sanayi kenti 2 yeni GES (güneş enerji santrali) ile milyonlarca TL tasarruf sağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor Kocaeli’de kurulan güneş enerji santrali binlerce evi aydınlatıyor Yüzünü güneşe dönen sanayi kenti 2 yeni GES (güneş enerji santrali) ile milyonlarca TL tasarruf sağlayacak

İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj göleti kıyısındaki 60 dönümlük alana kurulan güneş enerji santrali(GES) ile 3 bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yılda 2 milyon TL gelir elde edilen santrallerden 2 tane daha yapılacak.

Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor Kocaeli’de kurulan güneş enerji santrali binlerce evi aydınlatıyor Yüzünü güneşe dönen sanayi kenti 2 yeni GES (güneş enerji santrali) ile milyonlarca TL tasarruf sağlayacak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde baraj göleti kıyısındaki 60 dönümlük alana kurulan güneş enerji santrali(GES) ile 3 bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Yılda 2 milyon TL gelir elde edilen santrallerden 2 tane daha yapılacak.
Fosil yakıtların cazibesini her geçen gün yitirmeye başladığı dönemde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Namazgah baraj göleti kıyısında kurulan güneş enerji santrali (GES), 3 bin hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını güneşten çıkarıyor. Sanayi kenti özelliği nedeniyle enerji tüketimi yoğun olan iller arasında yer alan Kocaeli’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 dönümlük alana kurulan GES tarlası, güneşin enerjisiyle bir yılda ürettiği elektrik ile 2 milyon 150 bin liralık tasarruf sağlıyor. Yaklaşık 17 milyon liraya mal olan güneş santralinin 2023 yılında kendini amorti edeceğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak adına iki yeni benzer projeyi daha hayata geçireceklerini ifade etti.

3 bin hanelik yerleşim yerinin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılıyor
Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesinin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma planları için son derece kıymetli olduğuna değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak uzun bir süredir gerek hidroelektrik santralleri gerekse güneş enerjisi santralleri yapıyoruz. Namazgah ve Yuvacık olmak üzere 2 barajımız var. Bizim toplam 7 tane hidroelektrik santral tesisimiz var. Bunların toplamda 4,5 megavat kapasitesi var. Yani yaklaşık 3 bin ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiyoruz. Alternatif bir diğer enerji kaynağımız ise güneş enerjisi santralleri. Arkamızda görmüş olduğunuz bu tesiste güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu tesislerde de bizim 3,5 kilovat enerji üretimimiz var. Bu da 3 bin hanelik yerleşim yerinin bir yıllık enerji ihtiyacının üretimine denk geliyor” dedi.

“2023 yılına kadar maliyetinin tamamını karşılayacak”
Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değinen Büyükakın, “Gerek güneş enerjisi santralleri gerek hidroelektrik santralleri, herhangi bir problem oluşturmadan, çevreye zararı olmadan şehrin enerjisini karşılamak için, tesislerimizin enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirdiğimiz projeler. Önemli bir kapasitemiz var. Toplamda 10,5 megavata varan kurulu bir tesisimiz oluyor. Bunların sayısını da arttırmayı planlıyoruz. Suyu kullandığımız tesislerde, arkamızda gördüğünüz güneş enerjisi panelleri için uygun alanlar varsa bunun yatırım geri dönüş hesaplarını da yaparak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir arıtma tesisimizin üzerinde de bir hidroelektrik tesisi yapımı gerçekleştiriyoruz. Güneş enerjisi santralleri yatırımlarında projeler daha pahalı olması ile birlikte geri dönüşler daha hızlı oluyor. Bu tesisimiz yaklaşık 14 milyon TL civarında yatırım maliyeti oldu. Ama 2023 yılına kadar bu maliyetinin tamamını karşılayacak kadar bir üretim yapılmakta. Önümüzde benzer 2 proje daha var. Güneş enerjisi santralleri ile ilgili 2 tane daha projemiz var. Hidroelektrik santrallerinde de kapasite sınırına yaklaştık” diye konuştu.

Yenilenebilir kaynaklar Türkiye’nin enerji gücünü arttıracak
Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklar ile enerji piyasasında rekabet gücünü ortaya koyabileceğini ifade eden Büyükakın, “Biliyorsunuz, biz fosil yakıtlara bağımlı bir ülkeyiz. Doğal gaz, petrolümüz kendi ülkemize yetecek kadar yok. Bunların üzerinden bir enerji üretimi ülkemizin dışa bağımlılığını arttırır. Özellikle enerji maliyetleri açısından rekabet edemeyecek hale getiren bir süreç. Dolayısıyla çeşitlendirilmesi lazım. Özellikle güneş enerjisi santrallerinin arttırılması lazım. Güneşe yüzümüzü döndüğümüz takdirde hem enerjimizi daha çevreci, yenilenebilir kaynaklarla sağlamış oluruz. Hem de rekabet edilebilir bir enerji üretim kapasitemiz olmuş olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı
YEREL HABERLER Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime ...
Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi
Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme ...
Ormanda kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra bulundu
Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular ...
Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ...
Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar (2)
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar ...
Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı Eski meslektaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 ...
60 bin kişiye istihdam olacak gıda OSB'de çalışmalar sürüyor Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Sektöründeki ilk İhtisas OSB'si faaliyete geçtiğinde binlerce insanımıza yeni gelir kapısı olacak” "Kandıra tarım ve hayvancılık alanında muazzam bir kapasiteye ulaşacak"
YEREL HABERLER 60 bin kişiye istihdam olacak gıda OSB'de çalışmalar ...
Kocaelispor'un renkleri tramvay ve yollara taşındı
YEREL HABERLER Kocaelispor'un renkleri tramvay ve yollara taşındı
Çocuklar Başiskele sahilinde spor yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar Başiskele sahilinde spor yaptı
Dev Türk bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyor
YEREL HABERLER Dev Türk bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyor
Körfez sokakları elden geçiriliyor
YEREL HABERLER Körfez sokakları elden geçiriliyor
Koronavirüse karşı en büyük silah:“Temizlik”
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı en büyük silah:“Temizlik”
Kültür-Sanat kenti İzmit'e, Sahne Sanatları Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Kültür-Sanat kenti İzmit'e, Sahne Sanatları Merkezi ...
Gebze’de üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de üst yapı çalışmaları sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar stres attı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocuklar stres ...
Başiskele’de korona virüs önlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele’de korona virüs önlemleri devam ediyor
Başkan Büyükakın Kandıra pazarından alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın Kandıra pazarından alışveriş yaptı
Boş araziye dökülen zifte saplanan köpeği itfaiye kurtardı Vücudu zifte kaplanan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Boş araziye dökülen zifte saplanan köpeği itfaiye ...
Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
Anne ve babasından ilham alan grafiti sanatçısı duvarları tabloya dönüştürüyor Kocaeli’de sprey boyalarla duvarlara resim yapan genç sanatçı büyük ilgi görüyor Duvarları tuval yapan genç taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Anne ve babasından ilham alan grafiti sanatçısı ...
İzmit Belediyesi Alikahya’da yolları yeniliyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Alikahya’da yolları yeniliyor
Kartepe’de simülasyon eşliğinde eğitim
YEREL HABERLER Kartepe’de simülasyon eşliğinde eğitim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X