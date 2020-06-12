İzmit 42 Evler yan yolda yol onarımı yapıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit 42 Evler mevkii D130 Karayolu yan yolda onarım çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşların araçları ile seyahat ederken rahat etmek için yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesindeki çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi’ne çalışan ekipler, İzmit ilçesi 42 Evler Mevki D130 yan yolda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. D130 yan yolda doğal nedenlerden dolayı bozulan 2 kilometrelik kısımda yapılan onarım çalışmasında kazı işlemleri yapıldı.

Kazı çalışması sonrası bu yerlere ekipler tarafından toplamda 500 ton yama asfalt serildi. Yapılan çalışma ile yolun konforu arttırıldı.

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