Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti

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<br>ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla birlikte fidan dikti, yerli tohum ekti. Çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Çiftçi, "Şehrimizi imar ederken, geleceğimizi de inşa ediyoruz" dedi. <br>Çayırova Belediyesi çocuklara doğa sevgisini aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Üzerinde 'Geleceğe tohum saçıyoruz' yazan tişört ve şapkalarla etkinliğe katılan çocuklar, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte önce fidan dikti, sonra da belediyenin boş arazisine yerli tohum saçtılar. Karabuğday ve çörek otu tohumları toprakla buluşurken, Başkan Çiftçi ve çocuklar fidanlara ve tohumlara su verdi.<br>Başkan Bünyamin Çiftçi, daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Geleceğe bırakacağımız en büyük miras çevredir. Çocuklarımıza küçük yaşta doğa sevgisi aşılamak, çevre ve yerli tohum bilinci oluşturmak amacıyla farklı etkinlik düzenledik. Pandemi nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte evde kalmaktan sıkılan çocuklarımızla binlerce yerli tohumu toprakla buluşturduk. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde ilerleyen 'sıfır atık' projesi kapsamında çocuklarımıza çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamanın mutluğunu birlikte yaşadık. Şehrimizi imar ederken, geleceğimizi de inşa ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT<br>2020-06-12 11:55:02<br>

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