Körfez’de sosyal mesafeli kır nikâhına talep artıyor

Bir ilke imza atan Körfez Belediyesi, evlenmek isteyen çiftlere sunduğu kır nikâhı konseptine talep her geçen gün artıyor.

Körfez Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin Tütünçiftlik kültür Merkezi bahçesinde hazırlamış olduğu sosyal mesafeli kır konseptine, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediye Başkanı Şener Söğüt’te genç çiftlerin nikâh akitlerini gerçekleştiriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı Körfez’de, binlerce gencin hayali olan evlilik, hazırlanan sosyal mesafeli kır konseptiyle, hizmete sunuldu. Bu bağlamda, Körfez Belediyesine evlenmek için başvuruda bulunan çiftlerin nikâh akdini gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Kır nikâhını gerçekleştiren başkan Söğüt daha sonra, Tütünçiftlik Kültür Merkezi düğün salonunda Tuğçe ve Uğur çiftinin nikâhını kıydı. Sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli olarak gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Söğüt, “ Hazırladığımız sosyal mesafeli nikâh törenleriyle, genç kardeşlerimizin mutluluklarına şahitlik etmek bizleri de mutlu ediyor. Bu vesile ile hayatlarını birleştirmek üzere belediyemize başvuran tüm çiftlerimize ömür boyu saadetler diliyorum” dedi.

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