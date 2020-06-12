Dilovası’nda fahiş fiyat denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası’nda fahiş fiyat denetimi

İHA

Normalleşme sürecine yavaş yavaş girdiğimiz bu günlerde tedbirleri elden bırakmayan Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi ekipleri ilçe genelinde denetimler yapmaya devam ediyor.

Dilovası’nda fahiş fiyat denetimi

Normalleşme sürecine yavaş yavaş girdiğimiz bu günlerde tedbirleri elden bırakmayan Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi ekipleri ilçe genelinde denetimler yapmaya devam ediyor.
Ülkemizi etkisi altına alan Kovid19 salgını sonrası alınan tedbirlerin yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı bir sürece doğru giderken denetimleri elden bırakmayan Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün ilçede denetim yaptılar. Ekipler ilçedeki market ve eczaneleri tek tek denetlerken özelikle maske ve dezenfektan fiyatlarını ve faturaları inceleyerek fahiş fiyat olup olmadığını denetlediler. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, market ve eczane sahiplerinin kurallara riayet etmeleri, alışverişe gelen vatandaşların ise sosyal mesafe ve maske kullanımı konusuna dikkat etmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi
YEREL HABERLER Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası ...
Başkan Kocaman, çocukların eğlencesine ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, çocukların eğlencesine ortak oldu
Başiskele’nin kadınları BAŞKEM ile kazanıyor
YEREL HABERLER Başiskele’nin kadınları BAŞKEM ile kazanıyor
Gebze’de dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Gebze’de dezenfekte çalışmaları
Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor
YEREL HABERLER Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik ...
Başkan Çiftçi, çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, çocuklarla fidan dikti
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı yapacak
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, plazma bağışı ...
Körfez’de sosyal mesafeli kır nikâhına talep artıyor
YEREL HABERLER Körfez’de sosyal mesafeli kır nikâhına talep artıyor
Başkan Büyükakın, “Tatlıkuyu Vadisi’nin 2. etabı Gebzemiz’e çok yakıştı”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Tatlıkuyu Vadisi’nin 2. etabı ...
İzmit’in sokaklarında müzik vatandaşlarla tekrar buluşmaya başladı
YEREL HABERLER İzmit’in sokaklarında müzik vatandaşlarla tekrar ...
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi çocuklarla fidan dikti, yerli tohum ekti
YEREL HABERLER Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi çocuklarla fidan ...
Gülşah Duman, İzmit Belediyespor’da
YEREL HABERLER Gülşah Duman, İzmit Belediyespor’da
İzmit’te camiler cuma namazı için hazırlandı
YEREL HABERLER İzmit’te camiler cuma namazı için hazırlandı
İzmit 42 Evler yan yolda yol onarımı yapıldı
YEREL HABERLER İzmit 42 Evler yan yolda yol onarımı yapıldı
Körfez’in iki mahallesinde sağlıklı altyapı çalışması başladı
YEREL HABERLER Körfez’in iki mahallesinde sağlıklı altyapı çalışması ...
Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten geliyor Kocaeli’de kurulan güneş enerji santrali binlerce evi aydınlatıyor Yüzünü güneşe dönen sanayi kenti 2 yeni GES (güneş enerji santrali) ile milyonlarca TL tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Sanayinin kalbinde 7 bin hanenin enerjisi güneşten ...
Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime uyum sağlamadı
YEREL HABERLER Macaristan'dan umutla ithal ettiği koyunlar iklime ...
Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi
Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, vatandaşların sorununu çözüme ...
Ormanda kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra bulundu
Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular seferber oldu
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri ve komşular ...
Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ...
Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar (2)
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar ...
Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı Eski meslektaşını vuran şahıs adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X