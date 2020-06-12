Özmural, Fethiye Caddesi için İSU ile görüştü

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Fethiye Caddesi’nde gerçekleştirecek yeniden düzenleme projesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İzmit Belediyesi’nin Fethiye Caddesi’nde gerçekleştireceği ve proje yarışması içeren yeni düzenleme çalışmaları için fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. İSU Genel Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen görüşmede Fethiye Caddesi’nde yapılacak olan yeniden düzenleme çalışmalarında İzmit Belediyesi’nin alt yapı konusunda İSU ile koordineli çalışacağı belirtildi.

Fethiye Caddesi’nin yanı sıra İzmit Belediyesi’nin ve İSU’nun İzmit’te gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarında koordineli bir şekilde çalışacağı görüşülen konular arasında yer aldı. Böylelikle yapılacak alt yapı çalışmalarının daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşeceği konusunda fikir birliğine varıldı.

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