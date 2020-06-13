800 yıllık su kemerleri Kocaeli ormanlarında ayakta kalmak için direniyor Kocaeli’nin asırlar boyu su ihtiyacını karşılayan antik su kemerleri zamana meydan okuyor

Roma döneminde İzmit’in su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen bin 800 yıllık su kemerleri ve köprüler, ormanların için ayakta kalmak için direniyor.

Roma İmparatorluğu tarafından işgal edildikten sonra nüfusu artan İzmit’in su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen su kemerleri bin 800 yıldır ayakta duruyor. Milattan sonra 200’lü yıllarda Paşasuyu, Topçuoğlu, Kayapınarı ve Yenimahalle su yollarından İzmit’e su taşıması için inşa edilen su kanalları, su kemerleri ve köprüler zamana meydan okuyor. İzmit ilçesinin kuzey kesimlerinde bulunan ormanlar, bin 800 yıllık tarihi saklıyor. Bizans ve Osmanlı döneminde 30 kilometre boyunca kente su taşıyan su yollarındaki toplam 23 adet köprüden birçoğu depremler ve afetler nedeni ile yıkılırken, su kemerlerinin de birçoğu tahrip oldu. Ayakta kalan köprü ve su kemerlerinin bakımsız olduğu ve yıkılmaya yüz tuttuğu gözlemlendi.

İzmit’te bulunan vadilerde, ağaçların ve sarmaşıkların çevresini sardığı bin 800 yıllık tarihi yapılar, havadan görüntülendi.

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