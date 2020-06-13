Kocaeli'de, PKK'ya üyelikten tutuklandı

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, bölücü terör örgütü PKK/KCK`ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.A., tutuklandı.<br>Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda İzmit'te yaşayan G.A.'yı gözaltına aldı. G.A., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-06-13 11:57:00<br>
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