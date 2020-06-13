KO-MEK telafi eğitimleri ile kapılarını açtı

KOMEK, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle 14 Mart’ta ara verdiği eğitimlere, 8 Haziran’dan itibaren telafi eğitimleri ile başladı.

Pandemi sürecinde eğitime ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), kapılarını yeniden açıyor. Kurslar ilk etapta, 14 Mart itibari ile yarım kalan grupların telafi eğitimleri ile başlayacak. 1 Eylül’e kadar tamamlanacak olan telafi eğitimleri öncesinde Covid19 virüsüne karşı pandemi kurulunun aldığı tüm önlemler uygulanarak kursiyerlerin sağlıklı bir şekilde eğitim almaları sağlanmış olacak.

KOMEK, pandemi sürecinde birçok kurs merkezinde yaklaşık 2 milyon maske dikerek, virüsle olan mücadeleye önemli katkı sağladı. KOMEK kurs merkezlerini ve tüm çalışma alanlarını dezenfekte ederek virüsün kendi ortamında yayılmasını önlemiş oldu. Telafi eğitimlerinin başladığı yeni dönem öncesinde KOMEK, personellerini hazırlanan bilgilendirici el ve duvar broşürleri ile bilgilendirdi. Kursiyerlerin kullanımı için tüm kurs merkezlerine dezenfektan tedarik edildi. Sosyal mesafeye uygun olarak tüm atölyeler yeniden düzenlendi.

Telafi eğitimlerinin başladığı KOMEK’’te yeni sürece uygun birçok şey değişmiş oldu. Yeni düzenlemeye göre; personel ve kursiyerlerin günlük ateş ölçümleri yapılacak. Blok ders uygulaması yapılmayacak. Teneffüs süreleri uzatılarak, ortam havalandırması doğal yollarla yapılacak. Gruplar, teneffüs saatleri çakışmayacak şekilde planlanarak ders aralarında yoğunluğa izin verilmeyecek.

Ders araç gereçlerinin periyodik olarak hijyeni sağlanıp ders esnasında kursiyer ve usta öğreticilerin maske kullanımı zorunlu olacak. Ayrıca tüm branşlarda talep eden kursiyerlere bez maske dikilmesi öğretilerek, kursiyerlerin gerek kendi gerekse yakınlarının maske ihtiyaçlarını evlerinde karşılayabilme imkânı sağlanmış olacak.

Sağlık önlemlerinin üst seviyede uygulanacağı KOMEK kurslarında, hastalık belirtisi olan kursiyerler en yakın sağlık merkezine yönlendirilecek. Büyük bir titizlikle uygulanacak olan pandemi kurallarında kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları sağlanacak. Telafi eğitimlerinin 1 Eylül tarihine kadar tamamlanarak yeni dönem eğitimleri başlatılacak.

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