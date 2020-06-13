Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş açtılar

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<br>Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, yol verme tartışmasında takip ettikleri 2 kardeşin içinde bulunduğu otomobile çarpıp, havaya ateş açan 2 kişi, vatandaşların tepkisi üzerine kaçtı. Polis, şüphelilerden birini yakalayıp, gözaltına aldı.<br>Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Albay Sokak´ta meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu otomobil, 41 F 5896 plakalı otomobilde bulunan Koray K. ve Umur K. kardeşlerle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Bu kişiler, kardeşleri D-100 karayolu Derince mevkiinden itibaren takip ederek, otomobilin tamponuna çarptı.<br>Kardeşler, ağabeyleri Burak K.´nın bulunduğu yere geldi. Araçtan inen 2 kişiden biri havaya ateş ederek kardeşlere saldırmak istedi. Burak K. ve mahalle halkının tepkisi üzerine 2 kişi araçla kaçtı.<br>İhbar üzerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemede bir mermi kovanı bulundu. Kardeşlerin ifadesine başvuran polis ekipleri, otomobili kullanan kişiyi gözaltına aldı. Diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI<br>2020-06-13 15:29:08<br>

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