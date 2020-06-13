Gebze'de rüşvet operasyonunda, 10'u polis 14 kişi tutuklandı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

<br>Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, fazla tonajlı kamyon ve TIR´ların, rüşvet karşılığı tonajlarını düşük göstererek, karayoluna çıkmasına izin verdikleri iddiasıyla biri emniyet amiri 10 polis tutuklandı. 4 polis ise ev hapsine çarptırıldı.<br>Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede, fazla tonajlı kamyon ve TIR´ların, rüşvet karşılığı tonajlarını düşük göstererek, karayoluna çıkmalarına izin verdikleri iddiaları üzerine soruşturma başlattı.<br>Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında 1 emniyet amiri ve polis memurları ile nakliye firması sahiplerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 emniyet amiri ve 9 polis memuru ile 4 kişi tutuklandı. 4 polis memuruna ev hapsi verildi. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN<br>2020-06-13 16:17:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.