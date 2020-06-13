Gebze'de rüşvet operasyonunda, 10'u polis 14 kişi tutuklandı

<br>Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, fazla tonajlı kamyon ve TIR´ların, rüşvet karşılığı tonajlarını düşük göstererek, karayoluna çıkmasına izin verdikleri iddiasıyla biri emniyet amiri 10 polis tutuklandı. 4 polis ise ev hapsine çarptırıldı.<br>Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede, fazla tonajlı kamyon ve TIR´ların, rüşvet karşılığı tonajlarını düşük göstererek, karayoluna çıkmalarına izin verdikleri iddiaları üzerine soruşturma başlattı.<br>Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında 1 emniyet amiri ve polis memurları ile nakliye firması sahiplerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 emniyet amiri ve 9 polis memuru ile 4 kişi tutuklandı. 4 polis memuruna ev hapsi verildi. 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN<br>2020-06-13 16:17:31<br>
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