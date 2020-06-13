Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge karantinaya alındı

<br>Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Elmacık Dere Yolu mevkisi 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere Yolu mevkisinde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina kararı alındı. Jandarma bölgeye giden yolu bariyerle kapatırken, Dilovası Kaymakamlığı´nın kararı da asıldı. 14 gün boyunca karantinaya alınan bölgede bariyerlerin bulunduğu noktada nöbet tutan jandarma ekipleri koruyucu kıyafetler giydi. Bariyere, Dilovası Kaymakamlığı´nın, 'Dilovası Kaymakamlığı´nın 13 Haziran tarih ve sayılı yazısı gereğince Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere Yolu mevkiinde ikamet eden vatandaşlarda Covid-19 pozitif vakası çıkması nedeni ile 14 gün süre ile karantina uygulama kararı alınmıştır' yazısı asıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER<br>2020-06-13 20:38:29<br>
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