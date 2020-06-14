LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükselmeye başladığı LPG'li otomobil alev alev yanarak küle döndü.

LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükselmeye başladığı LPG’li otomobil alev alev yanarak küle döndü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Manolya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt A. idaresindeki 41 SN o69 plakalı LPG’li otomobil seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı. Aracın motor kısmından yükselen dumanların yerini alevlere bıraktığını gören sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil alev topuna döndü.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre, yangının LPG’de deposundaki sızıntı sebebi ile çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge karantinaya alındı
YEREL HABERLER Dilovası'nda koronavirüs vakalarının görüldüğü bölge ...
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı Uğurlamaya katılanların yakınlarının yaşadığı 150 kişilik sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi ...
Gebze'de 1 sokak karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Gebze'de 1 sokak karantinaya alındı 
Körfez’de birim müdürleri toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Körfez’de birim müdürleri toplantısı düzenlendi
Sekapark yeşil siyah renklere büründü
YEREL HABERLER Sekapark yeşil siyah renklere büründü
Gebze'de 20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak karantinaya alındı 7 gün sürecek karantinada sokağa giriş çıkışlar yasaklandı
YEREL HABERLER Gebze'de 20 kişinin korona virüse yakalandığı sokak ...
Gebze'de rüşvet operasyonunda, 10'u polis 14 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gebze'de rüşvet operasyonunda, 10'u polis 14 kişi ...
Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş açtılar
YEREL HABERLER Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş açtılar
Kocaeli´de cezaevleri önlerinde eylem yasaklandı 
YEREL HABERLER Kocaeli´de cezaevleri önlerinde eylem yasaklandı 
3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ASM karantinaya alındı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor helallik istedi
YEREL HABERLER 3 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıkan ...
Kocaeli’de rüşvet operasyonu: 10'u polis 14 kişi tutuklandı Kamyonların tonajlarını düşük gösteren rüşvet çarkı operasyonla ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kocaeli’de rüşvet operasyonu: 10'u polis 14 kişi ...
KO-MEK telafi eğitimleri ile kapılarını açtı
YEREL HABERLER KO-MEK telafi eğitimleri ile kapılarını açtı
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular Araziye dökülen zifte saplanan köpek kurtarılamadı İtfaiye ekiplerince ziftten kurtarılan köpek vücudunda oluşan derin yanıklar nedeniyle öldü
YEREL HABERLER Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek ...
Antikkapı en büyük tesisini Darıca’da açtı
YEREL HABERLER Antikkapı en büyük tesisini Darıca’da açtı
İzmit Kulfallı kirazı ve üzümü ulusal pazara açılacak
YEREL HABERLER İzmit Kulfallı kirazı ve üzümü ulusal pazara açılacak
(Düzeltme) Bin 800 yıllık su kemerleri Kocaeli ormanlarında ayakta kalmak için direniyor Kocaeli’nin asırlar boyu su ihtiyacını karşılayan antik su kemerleri zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bin 800 yıllık su kemerleri Kocaeli ...
Kocaeli'de, PKK'ya üyelikten tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de, PKK'ya üyelikten tutuklandı
Başkan Bıyık, sosyal medya canlı yayınında gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, sosyal medya canlı yayınında gençlerle ...
800 yıllık su kemerleri Kocaeli ormanlarında ayakta kalmak için direniyor Kocaeli’nin asırlar boyu su ihtiyacını karşılayan antik su kemerleri zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER 800 yıllık su kemerleri Kocaeli ormanlarında ayakta ...
Körfez’de pandemiden sonra ilk meclis
YEREL HABERLER Körfez’de pandemiden sonra ilk meclis
Büyükşehir, MSÜ sınavı için öğrencileri rahatlatacak seferler koydu
YEREL HABERLER Büyükşehir, MSÜ sınavı için öğrencileri rahatlatacak ...
Sosyal mesafe çubuğu takıp, türkü söylüyor
YEREL HABERLER Sosyal mesafe çubuğu takıp, türkü söylüyor
Tabancayla oynarken arkadaşının ölümüne neden olan liselinin 6 yıl hapsi istendi
YEREL HABERLER Tabancayla oynarken arkadaşının ölümüne neden olan ...
Özmural, Fethiye Caddesi için İSU ile görüştü
YEREL HABERLER Özmural, Fethiye Caddesi için İSU ile görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X