Gebze’nin katlı otoparkı hizmete başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gebze Katlı Otoparkı, vatandaşlara hizmet etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 6 Mayıs tarihinde açılışı gerçekleştirilen Gebze Katlı Otoparkı’nın tüm eksiklikleri tamamlanarak hizmete başladı. Kocaeli’de ilk kez Kocaeli Kart ile ödeme sistemi bulunan otopark, kredi kartı ile ödeme imkânı da sağlıyor. 724 vatandaşlara hizmet sağlayan otopark, UlaşımPark tarafından işletiliyor. 502 araç kapasitesiyle Gebzeli vatandaşlara hizmet sağlayan, engelli erişimine uygun katlı otopark, 6 kattan oluşuyor.

Gebzeli vatandaşların hizmetine sunulan otopark, son teknoloji kamera sistemiyle donatıldı. Toplamda 50 kamera ile saniye saniye görüntülenen otoparkta vatandaşlar araçlarını güvenle bırakıyor.

Öte yandan engelli bireylerin şehir ulaşımında rahat edebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, İzmit Yeni Doğan Yaya Üst Geçidi’nin Güney tarafına engelliler için asansör inşa edildi.

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