Kadınlar stadyumda spor yaptı, çocukları oyun oynadı

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<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi´nin 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı' kapsamında, Gebze´deki stadyumda yaklaşık 100 kadın spor yaparken, çocukları ise oyun oynayarak eğlendi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp, evde kalan kişilerin hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olabilmeleri için 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı' düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin 'Mesafe spora engel değil' sloganıyla düzenlediği program kapsamında, açık havada egzersizler başladı. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu´nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kadın katıldı. Stadyuma alınan herkesin ateşi ölçülürken, el dezenfektanları da rahat ulaşılabilecek alanlara konuldu. Kadınlar, sosyal mesafe kuralına göre spor yaparken, çocukları da oyunlar oynayarak eğlendi. Stadyumda renkli görüntüler ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-14 14:08:45<br>

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