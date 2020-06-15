Amerikan Beyaz Kelebeği ile 12 ilçede mücadele ediliyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli’de görülen Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağaç ve bitki türüne verdiği zararla verim kayıplarına sebep olan "Amerikan Beyaz Kelebeği" ile mücadele ediyor. Bu kelebek türü yılda 23 nesil yumurtlayabiliyor ve tırtıl şeklinde yumurtadan çıktığında ağaçlara ve bitkilere ciddi zarar verebiliyor.Tırtıl evresini yani larva evresini tamamlayan kelebek, kahverengi pupa oluşturur ve bu pupalardan erişkin kelebekler oluşur. Kışı pupa olarak geçiren bu türün ilk erişkinleri mayıs ayında pupadan çıkar. Bu yumurtalardan tekrar tırtıl çıkar. Bu döngü bir yaz dönem için 23 kere tekrarlanır. Yumurtalarını paketler halinde yapraklara, ağaç kovuklarına bırakan "Amerikan Beyaz Kelebeği" tırtıl şeklinde yumurtadan çıktığında ağaçlara ve bitkilere ciddi zarar veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de ağaç ve bitki türüne verdiği zararla verim kayıplarına sebep olan "Amerikan Beyaz Kelebeği" ile mücadele ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan mücadele 12 ilçede 8 ekiple sürüyor. Büyükşehir ekipleri, mekanik mücadeleyi uygularken yapraklardaki yumurta paketlerini de topluyor. Dallardaki tırtıl kümeleri kesilerek alınıp imha ediliyor. Yapılan müdahale ile erginler çıkmadan mücadele hız kazanmış oluyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları açıklamada 2019 yılından bu yana 5 bin 568 adet ağaca mekanik ve biyolojik uygulama yapıldığını belirtti. Ayrıca bu sene başından itibaren de bitkilere bulaşmış tüm ağaçlara müdahale edildi. “Amerikan Beyaz Kelebeği” ile mücadele yıl boyu devam edecek.

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