Kocaeli’de deniz toplu ulaşım personeline hijyen eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri nedeni ile faaliyetleri durdurulan ve tekrar hizmet vermeye başlayan deniz ulaşımı personeline hijyen eğitimi verdi.

Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle 21 Mart tarihinden itibaren bir kısmı durdurulan deniz ulaşımı, tam kapsamlı seferlerine bugün itibariyle yeniden başladı. Yolcu yoğunluğunun başlayacağı öngörülen deniz ulaşımı personeline Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitim verildi. Eğitimler kapsamında vapur ve iskelede görev yapan personele, uzman eğitmenler tarafından maske kullanımı, eldiven kullanımında uyulması gereken kurallar ile hijyen konusunda bilgiler aktardı. Yetkililer salgın riskini en aza indirgeyebilmek için toplu taşıma araçları içerisinde açık havada seyahat yapma imkânı sağladığından, vatandaşların deniz ulaşımına daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini aktardı.

Uygulamalı bir şekilde temizlik personeline çalışma ortamlarının nasıl hijyenik hale getirilmesi gerektiğini aktaran eğitim hemşireleri, kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğini, vatandaşın temas ettiği kapı ve pencere kolları, kapalı alan yer zemini, merdiven ve korkulukları ile masaların sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililer tuvaletlerin de günde en az iki kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

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