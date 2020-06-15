K1 Köprülü Kavşağı’nda çalışma başlıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün K1 Köprülü Kavşağı’nda yapacağı üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah oluşturdu.

İzmit K1 Köprülü Kavşağı tem otoyol çıkışı D130 istikameti bağlantı kolunda, 16 Haziran 23 Haziran tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapılacak. 16 Haziran tarihi itibariyle başlayacak çalışmalar kapsamında güzergah araç trafiğine kapatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bölgeyi kullanan araçlar için geçici güzergah oluşturuldu. İzmit tem bağlantı Kandıra gişeleri yolundan çıkıp, şehir merkezi ve güney istikametine gidecek araçlar, çalışma süresince Kandıra bağlantı yolu, K1 köprüsü altı U dönüşü, Beyazgül Sokak Seymen Caddesi, K1 Köprülü Kavşağı GölcükYalova istikamet bağlantısı ve D130 karayolundan oluşan güzergahı kullanacak.

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