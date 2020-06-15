Körfez'de bitkisel atık yağlar, ekonomiye kazandırılıyor

Körfez Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında vatandaşların evlerinde kullanımı sonucu oluşan bitkisel kızartmalık atık yağları topluyor yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında başlatılan kampanya ile Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, vatandaşların evsel atıkları ücretsiz toplanarak, geri dönüşüme kazandırılıyor. Lavabolara döküldüklerinde doğaya ve su kaynaklarına büyük zararı olan bitkisel atık yağlar, duyarlı vatandaşlarca petrosel şişelerde biriktiriliyor. Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine veya Mobil Atık Getirme merkezlerine atıklarını teslim edebiliyor. Yetkililer, 2020 yılında 5 aylık süre içerisinde, Körfez’de bulunan hanelerden 3 bin 200 kilogram bitkisel atık yağ toplandığını belirtti.

Çevreye karşı büyük bir hassasiyet ile çalışan Körfez Belediyesi, vatandaşların tehlikeli ve doğa için zararlı olan kızartmalık yağları pet şişelerde biriktirmelerini ve çağrı merkezini arayarak bildirmelerini istedi.

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