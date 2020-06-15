Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı, salondaki 16 kişi izolasyona alındı (2)

<br>TEST YAPTIRDIĞINI BİLDİRMEMİŞ<br>İzmit´te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin sınavın yapılacağı binaya girerken, test yaptırdığını ÖSYM´ye bildirmediği, bu nedenle herkesle birlikte sınava girdiği belirtildi. Öğrencinin sınava girdiği sırada, İl Sağlık Müdürlüğü´nün testi pozitif çıkan öğrencinin ailesine ulaştığı, sınava girdiğinin belirtilmesi üzerine, görevlilerin öğrenciyi başka bir salona aldığı ve bu burada sınavı tamamlamasının sağlandığı bildirildi. Yetkililer, ÖSYM´nin herhangi bir şüphe durumunda veya sonucu pozitif olan adayların durumlarını bildirmesi durumundan ayrı binada sınava alınmasının sağlandığını açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-06-15 18:38:33<br>
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