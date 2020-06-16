'Ölüm rampası'nda otomobil, istinat duvarından düştü: 5 yaralı

<br>Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te `ölüm rampası´ olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı´nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarından düştü. Park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi, yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı´nda meydana geldi. Bölge halkı arasında `ölüm rampası´ olarak bilinen, yüzde 18 eğimli yokuştan inen Suriyeli Muhammet Süleyman (27) yönetimindeki 41 MK 004 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, istinat duvarı üzerinden düştü. Otomobil, daha sonra park halindeki 52 FS 315 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın olduğu noktada yer alan Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktor ve hemşireler de yardıma koştu. Kazada yaralanan sürücü Muhammet Süleyman ile çocukları Yusuf Süleyman (4), Hıdır Süleyman (6) ve yanlarındaki Elvan Bektaş (26) ile Hasan Mustafa'nın (49) ilk müdahaleleri, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri tarafından yapıldı. 5 yaralı, daha sonra ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Gazanfer Bilge Bulvarı, yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-06-16 11:50:43<br>

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