Akademi Lise sayısı 11’e çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir tane daha hayata geçiriliyor. Yapım işini hummalı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 10 tane olan Akademi Liselerin sayısını da Gebze’ye açacağı yeni şube ile 11’e çıkaracak. Çalışmalar kapsamında kat mahallerinden havalandırmalara kadar birçok iş Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde devam ediyor.

Gebze’ye yapılan ikinci Akademi Lise, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde hizmet verecek. 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşmaktadır. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, pes odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, wcduş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.

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