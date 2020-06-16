Kocaeli’de yağışlar sonrası su baskınlarına geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beklenen yağış öncesi ve sonrasında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun koordinasyonunda yapılan toplantıda alınan kararlarla birlikte tüm ilçelerde alarma geçti.

Meteoroloji tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı üzerine, İSU Genel Müdürlüğü ile Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı yetkililer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu koordinasyonunda toplandı. Genel Sekreter Gündoğdu’nun uzaktan bağlantı ile katıldığı toplantıda, meteoroloji tarafından yapılan uyarı doğrultusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışı ile ilgili önlemler görüşüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beklenen yağış öncesi ve sonrasında toplantıda alınan kararlarla birlikte tüm ilçelerde alarma geçti. 12 ilçenin tamamında ana arterlerde temizlik çalışmalarına başlayan İSU ile Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mazgal, yağmur suyu kanalları, su birikintisi olan muhtemel yerleri temizliyor. Temizlik çalışmaları tüm ilçelerde gerçekleştiriliyor, biriken ve su baskınlarına neden olabilecek artıklar toplanıyor. Yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oluyor.

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