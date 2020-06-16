Arabada sinema keyfi Kartepe ve Kandıra ile devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Arabada Sinema” etkinliği Kartepe ve Kandıra ilçesinde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen “Arabada Sinema” etkinliği “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile bu hafta Kartepe ve Kandıra ilçelerinde devam edecek. Kocaelililerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik 18 Haziran Perşembe günü Kartepe’de, 20 Haziran Cumartesi günü ise Kandıra’da saat 21.00’da gerçekleştirilecek.

İzmit, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşların büyük beğeni ile izlediği etkinlik şimdi de Kartepe ve Kandıra ilçelerinde gerçekleştirilecek. İlk olarak 18 Haziran Perşembe günü Kartepeli vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kalıcı Konutları karşısı Lojistik Araç Park Yeri’nde arabada sinema etkinliği ile buluşacak. Ardından 20 Haziran Cumartesi günü Kandıralar Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparkta “7. Koğuştaki Mucize” filmini izleyebilecek.

Vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinleyebilecek. Ayrıca filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ikramında bulunulacak. Saat 21.00’da düzenlenecek Arabada Sinema etkinliği ile Kartepe ve Kandıralılar sinemaların kapalı olduğu, insanların sosyal aktivitelere ihtiyaç duyduğu bu zor zamanlarda bir nebze de olsa nefes alma imkanı bulacak.

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