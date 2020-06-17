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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze’nin spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir tarafından Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan spor kompleksinde hummalı çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

Gebze’nin spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir tarafından Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinde hummalı çalışma tüm hızıyla devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Mahalleokul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin her iki yapısında da çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Spor salonu olacak kısmın dış cephesi tamamen şekillenirken detaylı işler bitiriliyor. Yüzme havuzu binası da iyice yükselirken çelik çatı kirişlerinin montajına başlandı.
Büyükşehir ekipleri, çelik çatı imalatlarına atölye, galvaniz ve boya atölyelerinde devam etti. Yapının bina kısmı iyice yükselirken çelik çatı kirişlerinin montajına başlandı. Zeminde bin 70 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olacak. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.
Birinci katta ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân verecek. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.
Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılacak.
Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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