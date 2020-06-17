Çocuk parkı yakınındaki çirkin olaya tutuklama

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çocuk parkının yakınında mastürbasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.Ç. (25), tutuklandı.<br>Olay, Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi´nde meydana geldi. Çocuk pakının yakınında bulunan ağaçlık alanda mastürbasyon yapan kişiyi görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, yaptığı aramalar sonucu O.Ç.´yi yakaladı. O.Ç. emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-06-17 14:38:59<br>
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