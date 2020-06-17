Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil tankını yaktı

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<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, apartmanın bodrum katında bulunan fuel oil tankı spiral makinesiyle kesilirken alev aldı. Apartmanı kaplayan dumanlar nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkarken, tank itfaiye ekiplerince söndürüldü. <br>Yangın, saat 17.30 sıralarında Güzeller Mahallesi 908'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında kullanılmayan kalorifer sistemine bağlı fuel oil tankının sökümü sırasında çıktı. Spiral makinesiyle tank kesilirken sıçrayan kıvılcımlar tankın içinde bulunan yakıtın alev almasına neden oldu. Dumanlar bodrum katını kaplarken, durumu fark eden bina sakinleri dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-17 19:23:41<br>

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