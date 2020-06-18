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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların bozulan akülü arabaları tamir ediliyor

DHA

Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, akülü araba tamir merkezinde, çocukların bozulan arabaları tamir ediliyor. Emin Demirbüken, insanların, bozulan araçlarını daha önce elektrik veya elektronikçilere götürdüğünü artık tamir için kendilerine getirdiklerini söyledi.  Körfez'in Yavuz Selim Mahallesi´nde bulunan akülü araba tamir merkezinde, sadece çocukarın bozulan akülü araçlarına hizmet veriliyor. Firma, Türkiye´de faaliyet gösteren 3 akülü araba markasının yetkili servisi olarak hizmet veriyor. 5 yıl önce bir lise arkadaşının çocuğunun arabasını...

Çocukların bozulan akülü arabaları tamir ediliyor

<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, akülü araba tamir merkezinde, çocukların bozulan arabaları tamir ediliyor. Emin Demirbüken, insanların, bozulan araçlarını daha önce elektrik veya elektronikçilere götürdüğünü artık tamir için kendilerine getirdiklerini söyledi. <br>Körfez'in Yavuz Selim Mahallesi´nde bulunan akülü araba tamir merkezinde, sadece çocukarın bozulan akülü araçlarına hizmet veriliyor. Firma, Türkiye´de faaliyet gösteren 3 akülü araba markasının yetkili servisi olarak hizmet veriyor. 5 yıl önce bir lise arkadaşının çocuğunun arabasını tamir ederek işe başlayan Emin Demirbüken, zaman içerisinde bu meslekte profesyonelleşerek 1 yıl önce akülü araçların tamirinin yapıldığı servisi açtı. <br>Akülü araba tamirinin bir meslek kolu olarak görülmediğini söyleyen Emin Demirbüken, "İnsanların meslek olarak görmediği ya da varlığından haberdar olmadığı bir iş yapıyoruz. Yaklaşık 5 sene kadar önce, liseden bir arkadaşımın çocuğunun arabası arızalandı. `Sen lisedeyken bu işlerden anlardın. Şuna bir bakar mısın?´ diyerek benden bakmamı rica etti. O şekilde bir heves oldu bizim için. Onun aracını tamir ettikten sonra, o arkadaşımın kendi arkadaşlarının çocuklarının araçları gelmeye başladı. Bu şekilde hem bir hobi, hem de bir ek iş olarak yaparken 1 yıl önce bu iş yerimizi açtık. 3 marka ile yetkili servis olarak anlaşma yaptık. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Çocuklu her ailede bir akülü araba var. Kız çocuklarının dahi artık bir akülü arabaları var. Biz İstanbul Anadolu yakası, Bursa, Yalova, Adapazarı´ndaki müşterilerimize hizmet veriyoruz." dedi. <br>'YÜZDE 70 ORANINDA ANAKART ARIZALARIYLA KARŞILAŞIYORUZ'<br>Akülü arabaların dikkatsiz kullanılması nedeniyle arızalandığını belirten Demirbüken, "Aileler yazın sıfır aldıkları aracı kullanıyorlar. Kış gelince bir köşeye atıp bırakıyorlar. Sonra bir dahaki yaz geldiğinde araba çalışmayınca bizi arıyorlar. Burada aküyü kullanmak çok önemli. Kış aylarında dahi yatırmamaları gerekiyor. Yani 15 günde bir şarj etmeleri gerekiyor. Genelde direksiyon kırılması, tekerlek kırılması gibi mekanik arızalar dışında yüzde 70 oranında anakart arızalarıyla karşılaşıyoruz. Bu da sağlıksız kullanım sonucu ortaya çıkan bir durum veya kapasitesinin üzerinde taşıma yapmaktan dolayı ortaya çıkar. Mesela katalogda, `30 kilograma kadar taşır´ yazıyordur. Fakat aileler bu araca 2 çocuk bindirince, 20´şer kilodan 40 kilogram yapar. Araba ilk başta taşısa bile bir süre sonra entegreleri ve anakartı arızalanır" dedi. <br>'BÖYLE MESLEK OLDUĞUNDAN HABERLERİ YOK'<br>Tamir edemedikleri bir akülü araç olmadığını dile getiren Demirbüken, şöyle konuştu:<br>"Bizi arayan 10 müşterimizden 8´i, `Akülü araba tamiri yapıyormuşsunuz. Doğru mu?´ diye soruyor. İnsanlar şimdiye kadar çarelerini hep elektrikçilerde veya elektronikçilerde arıyorlardı. Bu şekilde bir meslek grubu olduğundan haberleri yok. Biz kendi işimizde, bildiğimiz işte uzman olma yolunda ilerliyoruz. Şu anda yapamadığımız, bakamadığımız herhangi bir araç yok. Bütün markaların araçlarına yetkili servis ve özel servis olarak hizmet verebiliyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU<br>2020-06-18 09:14:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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