Çocukluğundan beri topladığı bin 200 çeşit yerli tohumu gelecek nesiller için saklıyor Kocaeli'de kurduğu tohum bankası gelecek nesiller için hazine olacak Her tohumun üzerinde kodu ve tarihi yazıyor Tohumlar bozulmasın diye özel sıcaklıktaki odada tutuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluğundan beri topladığı bin 200 çeşit yerli tohumu gelecek nesiller için saklıyor Kocaeli'de kurduğu tohum bankası gelecek nesiller için hazine olacak Her tohumun üzerinde kodu ve tarihi yazıyor Tohumlar bozulmasın diye özel sıcaklıktaki odada tutuluyor

İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 120 dönüm arazide organik tarım yapan "Nar Anne" olarak tanınan Nardane Kuşçu, çocukluğundan beri topladığı bin 200'den fazla çeşit yerli tohumu gelecek nesillere ulaştırmak için saklıyor. Kuşcu, "Hazine" dediği tohumlar bozulmasın diye özel bir sıcaklıktaki odada tutuyor.

Çocukluğundan beri topladığı bin 200 çeşit yerli tohumu gelecek nesiller için saklıyor Kocaeli'de kurduğu tohum bankası gelecek nesiller için hazine olacak Her tohumun üzerinde kodu ve tarihi yazıyor Tohumlar bozulmasın diye özel sıcaklıktaki odada tutuluyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 120 dönüm arazide organik tarım yapan “Nar Anne” olarak tanınan Nardane Kuşçu, çocukluğundan beri topladığı bin 200’den fazla çeşit yerli tohumu gelecek nesillere ulaştırmak için saklıyor. Kuşcu, "Hazine" dediği tohumlar bozulmasın diye özel bir sıcaklıktaki odada tutuyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Nardane Kuşçu, 120 dönüm arazi üzerine kurduğu çiftliğinde organik tarım yapıyor. Ormanın içinde kurulan çiftlikte yapılan üretimin yanı sıra, vatandaşlara çeşitli eğitim, aktivite ve atölye çalışmaları, tatil yapabilme imkanları sunuluyor. “Nar Anne” olarak çevresinde tanınan Ürettiği organik ürünlerle ve çiftliğindeki çeşitli imkanlarla vatandaşlardan büyük ilgi gören Nardane Kuşçu, “Nar Köy” adını verdiği çiftliğinde çocukluğundan beri tohum topluyor. Çiftlikte kurulan tohum bankasında Kuşçu'nun yıllardır topladığı, bin 200’den fazla çeşit tohum saklanılıyor. Geçmiş dönemlerde kadınların tohumları saklamasından etkilendiğini ifade eden Kuşçu, biriktirdiği tohumların gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığını belirtti.

“Tohumları çocukluğumdan beri topluyorum”
Tek hayalinin her evde bir tohum bankası kurulmasını olduğunu belirten Nardane Kuşçu, “Benim çocukluğumda doğal tarım yapılıyordu. Geri dönüşüm anlamında da anlayış buydu. Her şey para ile ilgili değildi. Her şey bir şeye dönüştürülürdü. Elimiz arkaya dönmeli, temizlenmeli. Ben tohumları çocukluğumdan beri topluyorum. Marshall yardımını görüp uyanmış çocuklardan birisiyim. Öyle bir dünyaya uyanmak farklı oluyor. Babaannem pamuk tohumlarını tarlaya atarken karpuz, domates tohumları da atardı. Kurda kuşa yem olsun diye bunları atardı. O tohumlarla bu hayatı geri getirmek istedim. Büyük anneleri babalar, ayırt etmeden hep birlikte oynayabilsin, oturabilsinler. Bir belgesel çekilirken bana tohumun benim için ne ifade ettiğini sordular. Bu köyde de kendine yetmek üzere kuruldu. O tohumlara atalık diyoruz ama onlar büyük olarak anneler tarafından toplanır. Kadının vazifesi budur. Onlar evlatlar için tohumları sakladılar. Ömrüm boyunca tohumun peşinden gidemeyeceğim bir yer yoktur. Bir hayalim var. Her evin bir tohum bankası olmalı” dedi.

"Bu tohum bankası bizim geleceğimizin en büyük hazinesi"
Tohum bankasında saklanan tohumlar hakkında bilgiler aktaran çiftlik çalışanlarından Kadir Macit ise, “Burası aslında bir tohum bankası üzerine kurulmuş. Bizim can damarımız bu tohum bankası. Burası geleceğe bir yatırım. Burada bin 200’ün üzerinde yerli tohum var. Buradaki her tohumun üzerinde kodu tarihi var. Tohumlar bozulup bozulmama durumlarına göre belirlenen sıcaklıkta bu odada saklanıyor. Gelecekte olası bir kıtlık olabilir. Bir kısır döngü olmasın, üretim devamlı hale gelsin diye aslında bu tohumları saklıyoruz. İleride açlık, kıtlık nedeni ile savaş olmasın. Bereket, bolluk olsun bunlar saklanıyor. Bu tohum bankası bizim geleceğimizin en büyük hazinesi diyebilirim. Yüzyıllar sonra bizim geleceğimiz burada” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerini seferber etti Araçtan çıkarak kaçarken yakalanan zehirli yılan doğaya salındı
YEREL HABERLER Halk otobüsüne giren 2 metrelik yılan itfaiye ...
Çocukların bozulan akülü arabaları tamir ediliyor
YEREL HABERLER Çocukların bozulan akülü arabaları tamir ediliyor
Karavancıların tercihi, Ormanya oldu
YEREL HABERLER Karavancıların tercihi, Ormanya oldu
Çocukların bozulan akülü arabaları tamir ediliyor
YEREL HABERLER Çocukların bozulan akülü arabaları tamir ediliyor
Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti
YEREL HABERLER Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ...
Tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Tıra çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil tankını yaktı
YEREL HABERLER Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil ...
İki komşu, kavgada birbirini vurdu
YEREL HABERLER İki komşu, kavgada birbirini vurdu
Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 yaralı Aralarında tartışma yaşanan ikili silahla birbirini vurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir şahıs emekli polis ile çatıştı: 2 ...
Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi başlıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi ...
Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek ve maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek ve maske ...
İki kardeş 48 saat arayla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki kardeş 48 saat arayla hayatını kaybetti
Belediye, karantinaya alınan sokakta ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Belediye, karantinaya alınan sokakta ekmek dağıttı
Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine halı serdirdi
YEREL HABERLER Kocaeli’de etkili olan dolu yağışı araçların üzerine ...
Çocuk parkı yakınındaki çirkin olaya tutuklama
YEREL HABERLER Çocuk parkı yakınındaki çirkin olaya tutuklama
Kocaeli’de LGS sınavı için okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de LGS sınavı için okullar dezenfekte ...
Başiskele Belediyesi’nden Bir İlk Daha
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden Bir İlk Daha
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na bakım
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na bakım
İzmit’in parklarında rengarenk çiçekler açtı
YEREL HABERLER İzmit’in parklarında rengarenk çiçekler açtı
Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum Fatih” Kocaeli’de şehit düşen polis memurunun cenazesi memleketine uğurlandı”
YEREL HABERLER Şehidin eşinden en acı veda; “Seni seviyorum ...
Kocaeli plajlarında kentsel donatı elemanları yenileniyor
YEREL HABERLER Kocaeli plajlarında kentsel donatı elemanları ...
Saç tasarımlarında birçok ülkeden öndeyiz
YEREL HABERLER Saç tasarımlarında birçok ülkeden öndeyiz
Başkan Söğüt, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, muhtarlarla bir araya geldi
Gebze’nin spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Gebze’nin spor kompleksinde çalışmalar devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X