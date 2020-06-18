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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli dernekleri dezenfekte ediliyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme dönemiyle birlikte yakında açılacak olan engelli derneklerinin talepleri doğrultusunda dezenfektan çalışması yaptı.

Engelli dernekleri dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme dönemiyle birlikte yakında açılacak olan engelli derneklerinin talepleri doğrultusunda dezenfektan çalışması yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan ve yakında açılacak olan engelli vatandaşların derneklerinin talepleri doğrultusunda dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında dernek toplantı odaları, eğitim sınıfları, dernek depoları ve mutfakları dezenfekte edildi. Ayrıca dezenfekte edilen derneklere maske ve dezenfeksiyon el sıvısı da teslim edildi.
Covid19 ile mücadele sürecinde Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların, kronik hastalığı olan dezavantajlı bireylere günlük yaşamları için gerekli zaruri ihtiyaç maddelerinin tedarikinden, sağlık hizmetlerine erişimlerine kadar birçok alanda hizmet sağlıyor. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara başvuruları kolaylaştıran Büyükşehir, sarf ve çeşitli medikal malzemelerin tedarik edilmesine kadar birçok hizmet veriyor. Kocaeli Engelsiz Taksi ulaşım hizmeti de veren Büyükşehir, diyaliz hastalarının diyaliz merkezlerine ulaşımını da sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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