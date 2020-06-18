Başkan Hürriyet sağanakla birlikte, vatandaşın yanına koştu

İzmit Belediyesi ekipleri, kentte aniden başlayan şiddetli yağmur sonrası sıkıntılı yaşanan bölgelere anında müdahalede bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet da ekiplerle birlikte saha çalışmalarına katılarak vatandaşı yalnız bırakmadı.

Öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış üzerine hemen harekete geçen İzmit Belediyesi, ihtiyaç olabilecek bölgelere önceden ulaşarak hemen çalışmalara başladı. Ekiplerle birlikte sahaya inen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çalışmaları yerinde inceledi. Özellikle Bulvar, Tepeköy ve Gündoğdu mahallelerinde şiddetli yağış sonrası sıkıntı yaşanabilecek bölgelere anında müdahale edilirken, İzmit Belediyesi tüm ekipleriyle teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerle beraber çalışmalara katılan Başkan Hürriyet, esnafın zarar görmemesi için tüm önlemlerin alındığını söyleyerek, esnafa moral verdi.

Çalışmalar sırasında açıklama yapan Başkan Hürriyet, “Bugün Büyükşehir meclisinde başkan ile görüşeceğiz. Buranın alt yapısını masaya yatıracağız. Bazı bölgelerde altyapı kaldırmıyor. Çok şiddetli yağış oldu. Ekiplerimiz İSU ekipleri ile koordineli çalışıyor. Yaşanan sıkıntıları çözmek için vatandaşımızın yanındayız” dedi.

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