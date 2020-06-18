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Başlatılan yol çalışması TEM’i kilitledi Yolun kapanması sonrası Emniyet Müdürlüğü LGS için öğrencilere çağrıda bulundu Yol çalışmalarının kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğu TEM havadan görüntülendi

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İzmit geçişinde yapılan yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlanması dolayısıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yaparak, öğrencilerin Cumartesi günü yapılacak LGS'ye geç kalmamaları için çağrıda bulundu.

Başlatılan yol çalışması TEM’i kilitledi Yolun kapanması sonrası Emniyet Müdürlüğü LGS için öğrencilere çağrıda bulundu Yol çalışmalarının kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğu TEM havadan görüntülendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İzmit geçişinde yapılan yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlanması dolayısıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yaparak, öğrencilerin Cumartesi günü yapılacak LGS'ye geç kalmamaları için çağrıda bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapımı için süren çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu İzmit Batı Kavşağı ve İzmit Doğu Kavşağı arasında, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle 4 Temmuz tarihine kadar TEM Otoyolu’nda trafik hem Ankara hem de İstanbul istikametinde tek şeritten sağlanacak. Trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gün boyunca devam eden yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise D100 Karayolu’na yönleniyor. D100 Karayolu’na bağlanan araçlar, İzmit kent merkezine giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü LGS için uyardı
Hafta sonu da sürecek yol çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk nedeniyle sürücülerin D100 Karayolu’na yönleneceğini değerlendiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS), öğrencilerin yoğunluk sebebiyle geç kalmaları için çağrıda bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saat 09.30’da gerçekleştirilecek sınav için öğrencilerin, sınava girecekleri okula gitmek için erken saatte evden çıkmaları gerektiği duyuruldu.

“Sınav başlama saatinden önce sınava girecekleri okullarda olacak şekilde yola çıkmaları faydalı olacaktır”
Yapılan açıklamada, “Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatı kapsamında TEM Otoyolu İzmit Batı Kavşağı ile İzmit Kandıra Kavşağı arası Gültepe mevkisinde yapılan alt geçit çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılmış olup trafik Ankara istikametinde tek şerit üzerinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Gerek bahse konu yol çalışması gerekse de diğer noktalarda yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafik TEM Otoyolu üzerinde yoğunlaşmakta ve buna bağlı olarak D100 Karayolunda ve bağlantı yollarında araç trafiğinde yoğunluklar yaşanmaktadır. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30’da ilimizde yapılacak olan LGS sınavına katılacak öğrencilerimizin mağdur olmamaları için okul güzergahlarında meydana gelebilecek trafik yoğunluğu da dikkate alınarak sınav başlama saatinden önce sınava girecekleri okullarda olacak şekilde yola çıkmaları faydalı olacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüzce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sınava girecek öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla okul güzergahlarında gerekli trafik tedbirleri alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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